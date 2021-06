Picchiano uomo su sagrato di una chiesa. Interviene il parroco, aggredito anche lui

Il parroco ha interrotto la messa per intervenire, loro lo hanno spintonato e schiaffeggiato. Rintracciati, i due malviventi si sono scagliati anche contro i poliziotti, che li hanno arrestati

Di: Giammaria Lavena

E' intervenuto mentre malmenavano un uomo sul sagrato della chiesa Sacro Cuore, a Taranto. Era intento a celebrare la messa, quando accortosi di ciò che stava accadendo ha abbandonato l'altare per cercare di aiutare la vittima dell'aggressione.

Il parroco però è stato spintonato e schiaffeggiato dai due malviventi. Stessa sorte per un addetto alla sicurezza che non è riuscito a sedare la rissa. I fedeli, increduli, sono fuggiti in preda al panico e hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, affermando che gli aggressori impugnavano due pistole.

Le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della chiesa, hanno permesso alla polizia di rintracciare e arrestare i due aggressori, di 42 e 38 anni, con precedenti penali.

Si trovavano in un bar non distante dalla chiesa: i due si sono scagliati anche contro i poliziotti, che infine sono riusciti a bloccarli e a portarli in carcere con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.