Nel Lazio zero decessi Covid dopo nove mesi

La regione ha registrato anche il numero di casi più basso da allora

Di: Giammaria Lavena

A 500 giorni dall'allerta della coppia cinese, quando marito e moglie furono ricoverati all'ospedale Spallanzani, il Lazio registra zero decessi per il Covid. Era dal 18 settembre che nella regione non erano segnalati morti per la pandemia.

Anche il numero dei positivi è confortante, il più basso degli ultimi 9 mesi. "Oggi su 7.522 tamponi (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano - spiega l'assessore regionale D'Amato - 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31).

"I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili".