Stuprata da un gruppo di coetanei: la denuncia di una 15enne

L'episodio sarebbe avvenuto ieri. Si indaga sull'accaduto

Di: Giammaria Lavena

Una giovane 15enne ha denunciato ieri uno stupro di gruppo. Stando alle prime informazioni che la Squadra Mobile della Questura di Rimini sta verificando, sarebbe opera di alcuni coetanei.

L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera, sulla spiaggia libera adiacente al porto di Rimini. La ragazza, dopo aver trascorso in compagnia la serata in un locale del lungomare, sarebbe andata in spiaggia con altre persone, tutte minorenni.

Poi la denuncia agli agenti della polizia, intervenuti sul posto. La presunta vittima, alla presenza del padre avrebbe raccontato di aver subito atti sessuali contro la propria volontà.