Genova, "grave ma stabile 18enne con trombosi dopo vaccino" anti-Covid

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"E' stabile nella sua gravità" la ragazza 18enne operata ieri al Policlinico San Martino di Genova per una trombosi. Lo riferiscono all'Adnkronos Salute dall'ospedale, in merito al caso della giovane che aveva fatto il vaccino anti-Covid di AstraZeneca pochi giorni prima.

In queste ore, spiegano dalla struttura ligure, "è stata fatta una segnalazione di farmacovigilanza nella quale sono stati indicati i farmaci assunti dopo la vaccinazione, poi c'è stato un intervento di neuroradiologia interventistica per rimuovere il trombo meccanicamente, ieri, che è andato bene. Successivamente c'è stato un intervento dell'équipe neurochirurgica per la riduzione della pressione cranica legata all'emorragia. In seguito la ragazza è stata trasferita in rianimazione".