M5S: “Alla guida niente sigarette e niente cellulare, anche con l’auricolare

La proposta di legge punta a contrastare gli incidenti. I pentastellati: "I sinistri causano tremila vittime e ci costano 19 miliardi lʼanno"

Di: Redazione Sardegna Live

Si vuole modificare il Codice della strada con la nuova proposta di legge del Movimento 5 stelle depositata alla Camera.

"Ogni anno nel nostro Paese - spiega Emanuele Scagliusi, capogruppo dei M5s in commissione Trasporti - gli incidenti stradali causano oltre 3mila vittime e ci costano 19,3 miliardi. Il maggior numero avviene quando siamo distratti". Saranno vietati sia gli smartphone, neanche con l’auricolare, sia il fumo per chi è al volante.

"Per questo abbiamo deciso di inasprire le sanzioni per chi usa lo smartphone o altri dispositivi mobili alla guida, fino ad arrivare alla sospensione della patente - continua -. Per limitare distrazioni e incidenti, prevediamo controlli e sanzioni più severe anche per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e introduciamo il divieto di fumo alla guida. In questo modo, potremo tutelare tutti gli utenti della strada, soprattutto i più vulnerabili, tra cui pedoni e ciclisti, e donare a tutti città e strade più sicure".



La nuova proposta di legge è stata firmata anche da Arianna Spessotto, Diego De Lorenzis e Paolo Ficara, e introduce inoltre una misura sulla trasparenza della destinazione degli introiti delle multe da parte dei Comuni, che secondo la legge dovrebbero essere utilizzati per il 50% ai fini della sicurezza. La norma, spiegano De Lorenzis e Ficara, "impone ai Comuni la pubblicazione dei dati in un'apposita sezione del sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La trasparenza nella Pubblica amministrazione è un principio fondamentale da rafforzare oltre che un atto dovuto nei confronti dei cittadini ed un utilissimo strumento per incrementare la sicurezza sulle strade".