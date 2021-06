Michele Merlo non ce l'ha fatta. E' morto l'ex concorrente di “Amici”

Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, il 28enne ex concorrente di X Factor e di Amici, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Il giovane, conosciuto anche con lo pseudonimo di "Mike Bird", era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

"I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora", aveva detto attraverso i propri consulenti la famiglia di Michele Merlo,



"Michele - avevano precisato - si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione".

I familiari del cantante avevano tenuto a precisare però a "smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".