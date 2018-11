Roma, single diventa mamma a 62 anni

La bambina sta bene: “Mi basta portare mia figlia ai 18 anni”

Di: Redazione Sardegna Live

Rimasta incinta grazie alla fecondazione con embriodonazione, eseguita in una struttura in Albania, perché in Italia è vietata dalla legge sia per la tecnica usata sia per i limiti di età, ha partorito mercoledì a Roma una bimba in perfetta salute di 3 chili e 200 grammi.

La donna, un’infermiera 62enne, ha raccontato al Messaggero di aver “aspettato l’uomo giusto per anni, ma poi mi sono decisa a diventare mamma comunque”. Non teme neanche la prospettiva di diventare una mamma-nonna, in quanto sostiene non ci sia un’età giusta e la vita si è allungata, e in ogni caso “a me basta che questa bimba arrivi con me ai 18 anni, poi potrà camminare da sola. Perché i figli devono essere indipendenti”.