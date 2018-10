Marco Carta fa coming out in diretta da Barbara D’Urso: "Ho un fidanzato e sono felice"

Alla notizia non sono mancate le critiche

Di: Redazione Sardegna live

“Sono a Milano e sono appena andato via da Domenica Live. È stata una puntata bellissima e sono veramente molto felice”. È questo il commento del cantante cagliaritano Marco Carta che ha voluto rilasciare ai suoi fan attraverso il social network Instagram al termine dell’intervista andata in onda ieri nel salotto della trasmissione di Barbara D’Urso.

Marco è entrato in studio ieri pomeriggio accolto dalla regina del pomeriggio che andandogli incontro e prendendolo per mano ha detto al pubblico che lui era pronto a raccontare un segreto che solo loro due sapevano.

"Sono gay, ho un compagno, e sono felice. È un percorso, non facile e diverso per tutti. Io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo”, ha detto il cantante.

Poi il racconto attraverso foto e video della carriera di Marco, con la vittoria del 2008 ad 'Amici' e quella a Sanremo nel 2009.

Il cagliaritano parla anche del suo prossimo album: “Esce lunedì, racconto anche il del mio primo bacio, quello che mi ha cambiato la vita. Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo”.

La notizia del coming out di Marco Carta è stata riportata da tutti i giornali nazionali e anche il mondo dei social si è scatenato: frasi ironiche, fan e non si aspettavano una dichiarazione di questo tipo da parte sua da un momento all’altro. Non sono mancate nemmeno le critiche per il fatto di averlo rivelato proprio il giorno prima dell’uscita del suo CD: “Ogni volta che un personaggio pubblico fa coming out è una conquista per il mondo gay e per il mondo in generale. Che questo avvenga il giorno prima dell’uscita del suo nuovo singolo, ammetto, non mi fa impazzire, proverò faticosamente a soprassedere”, ha scritto su Facebook Antonio Andrea Pinna de "Le perle di Pinna".

E tra i tanti altri: “Qualcuno diceva il segreto di Pulcinella!! Mi dispiace solo che si preferisca utilizzare il coming out come pubblicità del nuovo singolo perché altrimenti si finisce nel dimenticatoio!”.