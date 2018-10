Il Coro Santa Nostasia di Buddusò in Toscana per "La Castagna in Festa"

La formazione, diretta dal Maestro Gianluca Fadda, sarà ospite della comunità di Arcidosso (Grosseto)

Di: Redazione Sardegna Live

La coralità sarda è una delle espressioni più affascinanti del patrimonio musicale e culturale della nostra isola. Tante le associazioni e gli appassionati che da decenni portano avanti un percorso di valorizzazione delle melodie e dei testi popolari e religiosi della tradizione isolana, incontrando in ogni occasione l’apprezzamento di chi per la prima volta ascolta una simile espressione canora.

E’ il caso del Coro polifonico “Santa Nostasia” di Buddusò, che dal 26 al 28 ottobre sarà ospite, per il secondo anno consecutivo, della comunità di Arcidosso (in provincia di Grosseto ) in occasione della rinomata sagra "La Castagna in Festa", che si svolge nel bellissimo borgo sul Monte Amiata.

“Saremo ospiti dell’amministrazione comunale e della Pro Loco – spiegano i coristi –. Ci esibiremo in una serie di concerti e avremo anche il piacere di accompagnare la messa domenicale con i canti religiosi della Sardegna”.

“Questa preziosa collaborazione – raccontano – nasce nell'estate del 2017, quando il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, ebbe modo di ascoltare una nostra esibizione durante le sue vacanze a Golfo Aranci. Il primo cittadino si è letteralmente innamorato delle melodie del coro di Buddusò tanto da invitarci, qualche mese più avanti, alla manifestazione da loro organizzata”.

Le esibizioni del Coro Santa Nostasia, l’anno scorso, fecero registrare un grande successo di pubblico tanto da convincere l’amministrazione comunale del borgo toscano a rinnovare l’invito per il 2018.