Tecnologia: cosa piace agli utenti del web?

Per le aziende che operano nel settore del web, i gusti e le preferenze degli utenti rappresentano informazioni a dir poco preziose. In Rete, tuttavia, vi è una continua evoluzione: basti pensare a fenomeni, come quello dei meme o delle challenge, che durano per brevi periodi, per poi sparire o trasformarsi in altro.

Insomma, inseguire le tendenze del web non è un compito semplice e, talvolta, anche le società più importanti possono commettere errori. È il caso del colosso Google che, di recente, ha dichiarato la chiusura del servizio Google Plus.

Google Plus nasce come tentativo di creare un social networkche racchiuda molteplici funzioni in una sola applicazione. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il servizio non ha dimostrato longevità, anzi si è rivelato un forte insuccesso: gli utenti, infatti, finivano per preferite altri siti o applicazioni, come Facebook.

Oggi, però, anche il celebre social blu fatica a tenere il passo con i gusti degli utenti, ed in particolare dei giovanissimi. Negli ultimi anni, il numero di utenti iscritti è calato drasticamente, mentre i millennialsmigrano in massa verso altre applicazioni più “appetibili” come, ad esempio, Instagram e SnapChat.

Un settore che, al contrario, sembra crescere invece a ritmi esponenziali è quello dei shop online. Negozi online come Amazon, eBay o, per citarne uno meno generalista, Zalando producono un fatturato stellare e, secondo gli esperti, rappresentano sempre più il futuro per quanto riguarda gli scambi commerciali.

L'Italia, in questo, non fa differenza, con un numero sempre crescente di utenti che acquistano esclusivamente in Rete ed un netto aumento della fiducia nei confronti delle piccole e grandi società. Del resto, la competitività dei prodotti acquistabili in Rete, la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche, unite alla maggiore sicurezza delle transazioni e spedizioni, hanno portato velocemente ad un cambiamento delle abitudini, e non soltanto degli utenti più giovani.

D'altronde, oggi l'individuo medio trascorre una fetta molto ampia della giornata su Internet. Attività che, in passato, venivano praticate esclusivamente presso luoghi fisici, negli anni, sono approdate con successo al mondo digitale.

Un chiaro esempio è dato dall'intrattenimento e, nello specifico, dal gioco online. Se, un tempo, i giocatori si ritrovavano principalmente presso i locali specializzati e le case da gioco, nell'epoca odierna è possibile, ed anzi molto semplice, dedicare il proprio tempo libero a giochi e servizi accessibili tramite Internet.

Fra i giochi che coinvolgono una fetta sempre più grande di utenti ci sono le slotche grazie alla facilità di gioco via smartphone, sono entrate nella classifica dei giochi a premio più giocati online. Online ci sono anche giochi di astuzia e strategia, fino ai nomi più celebri del mondo dei videogames: l'offerta, in tal senso, è sempre più ampia, e tale aumento è accompagnato da un miglioramento della qualità del servizio, in termini sia di sicurezza per gli utenti, sia di grafica, struttura del gioco, etc..

Per concludere, il web non è soltanto sinonimo di divertimento e shopping, bensì anche di attività professionali. Dalla ricerca del lavoro tramite siti specializzati di annunci, alla compravendita ed all'affitto di immobili, fino alle comunicazioni tra aziende: la Rete ha velocizzato e semplificato una gamma molto ampia di operazioni, portando a benefici (due su tutti: la riduzione dei costi e la maggiore semplicità nello scambio di informazioni) che, solo ieri, erano pura fantascienza!