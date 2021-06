Covid. Altre quattro regioni italiane in zona bianca da lunedì

Si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto

Di: Giammaria Lavena

Italia sempre più verso il bianco: da lunedì prossimo, 7 giugno, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca. Una nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza sancirà il cambiamento di colore.

La decisione arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, che mostrano un calo dell'indice Rt, a 0,68, e dell'incidenza, a 32 casi ogni 100mila abitanti. Per il presidente dell'Iss Brusaferro, "se la tendenza prosegue cosi, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca".

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, guarda con ottimismo all'estate, ma invita a "non abbandonare le precauzioni". Nelle ultime 24 ore 2.557 nuovi casi e 73 vittime. Ancora giù ricoveri e terapie intensive.