“Nuoro Travel Week”: dal 24 al 27 ottobre il primo evento formativo sulla cultura di destinazione e innovazione turistica

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Sardinia East Land”

Di: Antonio Caria

Quattro giorni di appuntamenti, comprendenti un incontro inaugurale, tre lectio magistralis, otto workshop cognitivi, due workshop di progetto, un seminario di studi e una festa di happy end, completamente gratuiti.

Dal 24 al 27 ottobre, nella sede del Consorzio Universitario Nuorese – UniNuoro, si terrà “Nuoro Travel Week” il primo evento formativo in Sardegna dedicato alla cultura di destinazione e all’innovazione turistica che metterà a confronto Professionisti del settore, docenti universitari ed esperti di comunicazione.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 24 alle 12.00 alla presenza dell’Amministratore Straordinario Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, dell’Assessore al Turismo della Regione Sardegna, Barbara Argiolas, del Sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, del Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, del Commissario Straordinario del Consorzio Universitario Nuorese, Fabrizio Mureddu e del Consulente di Progetto, Giuseppe Giaccardi.

Nel pomeriggio tutto al femminile si terrà un “Focus sui temi guida” con gli interventi di Patrizia Asproni (Founder e presidente della “Fondazione Industria e Cultura di Roma), Marina Manescalchi (Docente di “Web Comunication” all’Università di Bologna) e Paola Baldacci (Giornalista di “Guida Viaggi)

Giovedì 25 sarà dedicato alla restituzione dei risultati delle ricerche reputazionali e dei sondaggi condotti su amministratori e imprese locali mentre, nel pomeriggio, interverranno Mario Garau (Routes development & airport consulting manager all’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia), Robi Veltroni (Direttore del “Magliano Resort” di Borgo Magliano) e Paolo Manca (presidente di Federalberghi Sardegna).

La giornata di venerdì 26 sarà dedicata alla cultura di progetto con i contributi di Francesco Schianchi, docente di creatività e design al Politecnico di Milano e il direttore del Museo Man, Luigi Fassi.

Sabato 27 sono in programma con Piero Pili (Responsabile del “Programma di ricerca Internet of Things & Energy Efficiency Technologies” e del “Progetto Airport4All”), Wilma Vanni (Sales director al “ReviewPro”di Barcellona) e Rodolfo Baggio (Astrofisico con PHD in Tourism Management dell'Università del Queensland (Australia), docente e coordinatore Area Tecnologie e Strategie Digitali al “Master in Economia del Turismo” e research fellow del “Centro Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche” dell'Università Bocconi di Milano.

L’evento, realizzato nell’ambito del progetto “Sardinia East Land”, è organizzato dalla Provincia di Nuoro in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, il Comune di Nuoro, la Camera di Commercio di Nuoro e il supporto del Consorzio Universitario Nuorese – UniNuoro.