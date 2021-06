Assegno unico, fino a 217 euro a figlio. Ecco chi ne ha diritto

La misura all'esame del Consiglio dei ministri

Di: Redazione Sardegna Live

In Consiglio dei ministri arriva il provvedimento ponte per l'assegno unico, che su iniziativa del ministro Elena Bonetti farà partire a luglio la misura per le famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, dagli autonomi e i disoccupati, per poi estendere l'assegno a tutti nel 2022.

Si andrà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio. La misura sarà valida da luglio a dicembre 2021, per chi non gode già di assegni familiari.

A quanto si legge in una bozza, ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7.000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile. Potrà accedervi chi paga le tasse in Italia ed è residente nel Paese da almeno 2 anni. Sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.