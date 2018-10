Abusò della figlia 12enne, arrestato 59enne sardo

In seguito a condanna definitiva per i fatti risalenti al 2008

Di: Ansa

Gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Forlì, in collaborazione con i colleghi di Macerata, hanno arrestato un 59enne, originario della Sardegna, che deve scontare una condanna a cinque anni e nove mesi di carcere per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2008 quando la procura di Forlì pose l'uomo agli arresti domiciliari, in quanto accusato di avere abusato per circa un anno della figlia 12enne.

I vari gradi di giudizio, confermando le ipotesi d'accusa, hanno portato nei giorni scorsi alla condanna definitiva. Il 59enne, che da circa dieci anni si era trasferito da Castrocaro Terme a Morrovalle, piccolo paese nei pressi di Macerata, dove si è rifatto una famiglia e lavorava come bracciante agricolo, è stato bloccato nella sua abitazione e condotto nel carcere di Pesaro-Urbino.