Condannato l’uomo che investì Nicky Hayden

Un anno di reclusione con pena sospesa e il ritiro della patente

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina nel Tribunale di Rimini il gup Vinicio Cantarini ha letto la sentenza che ha condannato con rito abbreviato ad un anno di reclusione, pena sospesa, l’automobilista che investì il 17 maggio 2017 il pilota statunitense Nicky Hayden.

Il 31enne di Morciano di Romagna investì con la sua auto l’ex campione del mondo della MotoGp mentre era in bicicletta, come spesso succedeva, nell’incrocio fra via Tavoleto e Cà Raffaeli, a due passi dal circuito di Misano Adriatico.

L’uomo alla guida dell’auto superava i limiti di velocità, e pare che Hayden non rispettò uno stop. Il pilota del motomondiale venne sbalzato sul cofano dell’auto sfondando il parabrezza e finendo poi sull’asfalto. Riportò un trauma cranico oltre ad altri su tutto il corpo e un grave danno cerebrale, morì cinque giorni dopo in ospedale.

All’automobilista inoltre è stata ritirata la patente.