Regioni-Governo, c'è l'accordo per levare limite tavoli all'aperto

"Farlo anche in zona gialla". Al chiuso 8 persone

Di: Redazione Sardegna Live

La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di far decadere i limiti all'aperto per le attività di ristorazione e di estendere, in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane, il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo avrebbe convinto il Governo dopo lunghe trattative. E' quanto si apprende da fonti delle Regioni.

Il presidente Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale.

Nei ristoranti al chiuso in zona bianca, nell'ambito del limite di otto persone al tavolo, sarà previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento sarà contenuto in una specifica ordinanza.