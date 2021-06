Palloncini personalizzati

Se hai intenzione di organizzare una festa o una cerimonia è bene tenere in considerazione di tanti fattori: location, gestione degli spazi esterni ed interni, scelta del menù e della musica e cura delle decorazioni.

Nella location non possono mancare i veri protagonisti della festa: i palloncini personalizzati, colorati, di varie misure e forme.





Scelta della location

Organizzare un evento, una cerimonia o una festa di laurea comporta la scelta della location: se vuoi invitare molte persone puoi prenotare il locale che ti interessa per tempo.

È meglio prenotare con almeno una settimana di anticipo per avere maggiori possibilità.

Scelta della data e dell’ora

Una volta scelta la location scegli la data e l’ora: le scelte migliori sono le sere del fine settimana. Molte feste e cerimonie vengono organizzate dopo cena, ma può andare bene anche un brunch o una festa serale.

Scelta del tema

Organizzare un evento/festa implica la necessità di scegliere un tema: se la festa è imminente opta per un tema accessibile.

La scelta del tema impatta sulla scelta della tipologia dei palloncini personalizzati con logo, marchio e disegno.

Scelta del menù

Quando organizzi una festa o un evento è importante scegliere il menù: è possibile optare per un menù a base di pesce o di carne o misto.

È possibile optare per un menù costituito da due antipasti, un primo, un secondo e un dessert.

È bene non trascurare bicchieri, tovaglioli, piatti, forchette, coltelli e vassoi personalizzati con logo/brand.

Scelta di una playlist per la festa

È possibile scegliere un genere musicale che sia piacevole per tutti e che si accordi con lo spirito della festa.

È bene scegliere brani musicali movimentati e allegri.

Creazione di una giusta atmosfera con musica, luci e decorazioni

Crea una giusta atmosfera con musica, luci laser, decorazioni e palloncini personalizzati.

Puoi organizzare una classica degustazione di vini, evitando di usare luci stroboscopiche, ma optando per le candele personalizzate.

Scelta dei palloncini personalizzati

Collegandoti al sito della serigrafia online Publygraph potrai optare per diverse tipologie di palloncini personalizzati.

Puoi optare per i palloncini tondi, per i palloncini a forma di cuore, per quelli di dimensione gigante, per i punchball, per i palloni giganti.

Inoltre, puoi optare anche per gli accessori per i palloncini: aste e valvole per i palloncini, alberello portapalloncini, compressore per portapalloncini.

Con i palloncini si può decorare il soffitto, disponendoli in file colorate ottenendo un ottimo effetto scenografico.

Palloncini personalizzati: come scegliere il servizio stampa?

Online è possibile scegliere i palloncini personalizzati che possono essere stampati digitalmente anche il tuo brand o un’immagine.

Una volta selezionata dal catalogo la tipologia di palloncino preferita, puoi richiedere il servizio di personalizzazione e di stampa del logo o del tuo brand.

Inoltre, avrai modo di visionare l’anteprima e poi procedere all’acquisto definitivo. Tutto semplicemente con un click!

Una volta che avrai effettuato il pagamento riceverai il tuo ordine entro soli 7/10 giorni lavorativi.

Se hai necessità di un Preventivo personalizzato, contatta Publygraph.com e riceverai l’assistenza di un addetto al servizio clienti che ti saprà consigliare nella scelta.