Cane poliziotto “accusato” di essere fascista durante il consiglio comunale

Un assessore del Pd ha chiesto chiarimenti sul nome di un cane dell’unità cinofila per riferimenti alla Repubblica di Salò. La lega: ”Non abbiamo trovato buti di Mussolini nella cuccia”

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il consiglio comunale, a Monza, l’assessore del Pd Lamperti, all’opposizione, ha voluto chiarimenti sul nome di un cane che collabora ormai da tempo con l’unità cinofila della Polizia locale di Monza, con supporto alle attività di contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Narco della Decima Mas, il nome per esteso dell’animale riportato nel pedigree, sarebbe per l’assessore Lamperti, un chiaro riferimento alla Decima Flottiglia Mas, unità della Marina italiana che, dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, fece parte del corpo militare della Repubblica di Salò e collaborò con le forze armate tedesche in Italia settentrionale.

In realtà pare che l’origine dell’inusuale nome derivi semplicemente dall’allevamento di provenienza del cane, il Decima Mas di Agugliano.

La risposta dell’assessore della Lega a questa accusa è stata: “è solo il nome dell’allevamento. E comunque ho un goniometro e posso assicurare che in ogni movimento con la zampa, Narco non fa il saluto romano. E dopo i controlli nella sua cuccia possiamo dire di non aver trovato busti di Mussolini”.