Ristoranti. Speranza frena: resta il limite di 4 persone a tavola, anche in zona bianca

Lo precisa il ministero della Salute, richiamandosi al dpcm dello scorso 2 marzo.

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. A precisarlo è il ministero della Salute, Roberto Speranza, richiamandosi al Dpcm dello scorso 2 marzo. Il limite resta sia nelle zone gialle che in quelle bianche.

Nei ristoranti (ora è possibile mangiare anche al chiuso) i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare.