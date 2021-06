Tragedia Mottarone. Eitan è fuori pericolo. La zia: “Realizzeremo i sogni che avevate per lui”

Il bimbo di 5 anni lascia la Rianimazione

Di: Redazione Sardegna Live

“Faremo di tutto perché i sogni di Eitan diventino realtà. Vogliamo giustizia, quello che è successo sul Mottarone si poteva evitare”. A scriverlo Aya, la zia di Eitan, 5 anni, l’unico sopravvissuto alla strage di Stresa, in ricordo di suo fratello Amit, di sua cognata Tal e dei bisnonni, precipitati nei boschi del Mottarone.

Il piccolo non è più in pericolo di vita ed è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di degenza dell'ospedale infantile 'Regina Margherita' di Torino, dov'è ricoverato dal giorno dell'incidente. "Le sue condizioni - dicono i medici - sono in significativo e costante miglioramento, sia dal punto di vista del trauma toracico sia per quanto riguarda il trauma addominale".

Quel tragico 23 maggio, Eitan ha perso il papà Amit, la mamma Tal, il fratellino di due anni Tom e i bisnonni Barbara e Itshak. Da domenica il piccolo, aiutato dalla zia Aya, e dalla nonna materna, ha incominciato a mangiare cibi morbidi e leggeri, ieri i medici hanno deciso che per lui è arrivato il momento di lasciare la Rianimazione.

Intanto, da Israele è arrivato a Torino, insieme ad altri parenti, Nadav Biran, fratello di Amit e Aya. Ed è con una lettera che Aya, che dal giorno dell'incidente è sempre stata con il nipote, ha voluto salutare per l'ultima volta la sua famiglia: "Mio Amit, mio piccolo fratellino, mia amata Tal-Tal e nostro Tomi-Tom. Non ho parole per descrivere quanto ci mancherete. Quando ci avete raggiunto a Pavia, Eitan aveva solo un mese, le mie bimbe due e 18 mesi. Per la prima volta da anni abbiamo avuto una famiglia in Italia. Abbiamo condiviso la crescita dei bambini, li abbiamo allattati insieme, visti sviluppare l'armonia che c'è tra due fratelli. Sapevamo che ci saremmo sempre stati gli uni per gli altri".