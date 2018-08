Più che la Leva, riaprire a Carabinieri Ausiliari su base volontaria

La proposta di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa Camera dei Deputati

Di: Redazione Sardegna Live

Da anni l’Arma dei Carabinieri si lamenta dei vuoti d’organico, e una soluzione sarebbe proprio quella proposta da Fratelli d’Italia. A fronte del dibattito aperto sulla proposta della Leva obbligatoria, sarebbe bene reintrodurre il servizio Ausiliari dei Carabinieri, su base volontaria e attraverso i concorsi Vfb1, in modo anche di assolvere alla funzione di addestrare ed educare, che proprio i 'tifosi' della leva portano avanti.

Una Risoluzione presentata in Commissione Difesa dal deputato Salvatore Deidda, capogruppo del partito in Commissione, insieme alla collega Wanda Ferro, e sostenuta dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, dal capogruppo di FdI Lollobrigida e dagli altri deputati del Gruppo.

"Ho svolto il servizio ausiliario ed è stato un anno utilissimo e di grande crescita - commenta Deidda - Oltre ad imparare, ti rendi utile e svolgi un servizio a vantaggio della comunità. Un anno che serve alla crescita personale, a capire gli sforzi che compiono le nostre forze dell'ordine, i loro sacrifici ed i problemi che si trovano ad affrontare nel loro lavoro. Ed anche quanta pazienza ci vuole nello svolgimento del loro ruolo. Vestendo la divisa, anche per poco tempo, si capiscono meglio tante cose e si impara veramente a rispettare i nostri uomini in divisa".

"Attualmente, ci sono stazioni con pochi carabinieri, diminuiscono i numeri nei Battaglioni. Introducendo il servizio Ausiliario, l'Arma dei Carabinieri avrà personale già formato da cui attingere per il servizio effettivo grazie ad un apprendistato per volontari. Un sistema dove ci guadagniamo tutti", conclude Deidda, facendo presente che nella risoluzione si chiede anche di autorizzare i concorsi militari per gli ausiliari in congedo. Una discriminazione che dura da anni e che Fratelli d'Italia vuole cancellare.