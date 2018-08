Uccide la moglie e poi si toglie la vita

L’ex commerciante prima del folle gesto ha avvisato il figlio

Di: Redazione Sardegna Live

Omicidio-suicidio in un appartamento di via Rosselli, nella piccola cittadina della riviera ligure di levante, dove un pensionato, Stefano Martini, ex commerciante di 77 anni, avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie, Maria Schiaffino, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita.

Il figlio della coppia dopo aver ricevuto una chiamata dal padre che lo avvisava del gesto, allarmato ha chiamato i carabinieri, che si sono subito recati a casa dei coniugi, dove hanno fatto la macabra scoperta.

I militari avrebbero trovato l’uomo in fin di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto nell’abitazione e le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad uccidere sua moglie e farla finita poco dopo.