Sileri: "Ci aspettiamo calo vittime in 2-3 settimane. Adesione over 60 a vaccini va a rilento"

"Impressionante accelerazione della campagna vaccinale. Dobbiamo convincere over 60 a fare vaccino"

Di: Giammaria Lavena

"Quello delle vittime è sempre l’ultimo dato in discesa e si mantiene alto anche quando la situazione è in deciso miglioramento. Fino a tre settimane fa la circolazione del virus era ancora sostenuta e sopra i 70 anni non c’era una copertura vaccinale soddisfacente. Ci aspettiamo che nel giro di 2-3 settimane le vittime diminuiscano in modo ancora più sensibile. I più fragili sopra gli 80 anni e i 70 sono stati protetti".

Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Corriere della Sera. Riguardo la campagna vaccinale contro il coronavirus, Sileri sottolinea che "negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione impressionante. In due settimane gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono passati da 18 a 23 milioni, da 8 a 12 milioni i totalmente immunizzati".

"L’adesione degli ultra 60enni purtroppo va a rilento - ammette -. Bisogna cercarli, convincerli, raggiungerli. La strategia del vaccino sotto casa può essere vincente".