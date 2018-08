Tragedia di Genova: sale a 39 il numero delle vittime, tre i bambini

Estratti questa mattina i corpi di 4 ragazzi Torre del Greco

Di: Redazione Sardegna Live

Sale a 39 vittime il bilancio della tragedia avvenuta ieri a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi sulla A10.Restano, invece, 16 i feriti a causa del crollo, dicui 12 in codice rosso. Lo comunica la prefettura diGenova.

"Il presidente del ConsiglioGiuseppe Conte ci ha confermato che il Governo proclamerà' illutto nazionale per la tragedia di Genova".

Lo annuncia ilpresidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella sede

regionale della Protezione Civile in un punto stampa insieme alcapo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Intanto continua a salire il bilancio dellevittime del crollo di Ponte Morandi a Genova: 2 corpi sono statirecuperati a quasi 24 ore dalla tragedia, intorno alle 11 di questa mattina.Stando alle prime informazioni si tratta di un uomo e,"probabilmente", spiegano fonti sanitarie, "una donna",individuati ed estratti dal groviglio di macerie e veicoli.

Sono statiindividuati nelle prime ore della giornata ed estratti dalle macerie del ponte di Genova i corpi di quattro ragazzi di Torre del Greco (Napoli) di cui non si avevano notizie da ieri e che erano diretti prima a Ventimiglia e poi in Spagna per vacanza. A darne notizia è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba. Le vittime sono Giovanni Battiloro, 29 anni; Matteo Bertonati, 26; Gerardo Esposito, 26; Antonio Stanzione, 29 anni.

Ci sono anche tre francesi tra levittime del crollo del ponte Morandi. Lo comunica il Quai d''Orsay in una nota. "Il ministero degli Esteri è addolorato nel confermare la presenza di tre francesi tra levittime della catastrofe di Genova", è scritto nel comunicato incui si sottolinea che l'unita' di crisi del ministero, l'ambasciata francese a Roma e il consolato a Milano "continuanoa seguire in tempo reale l'evoluzione della situazione incontatto con le autorità italiane".