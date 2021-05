Tragedia del Mottarone. Il piccolo Eitan ha ripreso a mangiare

Accanto al bambino ci sono sempre la zia e la nonna. I medici: “Non gli verranno dette bugie ma bisogna procedere con calma”

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, per la prima volta, Eitan ha ricominciato a mangiare da solo. "Ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri ", spiegano i medici dell'ospedale Regina Margherita di Torino dove è ricoverato. A una settimana dalla tragedia della funivia del Mottarone, le condizioni del bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto, sono in significativo miglioramento, il bimbo rimane in Rianimazione per precauzione, ma se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi.

Eitan nell’incidente del 23 maggio ha perso la mamma, Tal Peleg (27 anni), il papà, Amit Biran (30 anni), e fratellino Tom (2 anni). Accanto a se ha la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi.

Da quando ha aperto gli occhi ha cominciato a chiedere dei genitori. "Non gli verranno dette bugie ma bisogna procedere con calma", consigliano i medici e riporta il quotidiano La Repubblica.

