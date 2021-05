Palermo. Coppia gay aggredita in centro storico, lanciata una bottiglia in faccia

Il sindaco: "Questo episodio criminale ribadisce inoltre l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Aggrediti perché camminavano mano nella mano in centro storico. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Palermo, dove una giovane coppia di turisti gay, di Torino, è stata aggredita e uno dei due è stato anche colpito da una bottiglia. I due sono stati circondati da un gruppo di ragazzini nei pressi di via Maqueda. I due stavano cercando un bed and breakfast quando sono stati avvicinati da una banda di ragazzini. Prima sono stati insultati e poi aggrediti. E' stato necessario l'intervento del 118. Indaga la Polizia. Sono state acquisite le immagini del sistemi di videosorveglianza della zona per tentare di dare un nome agli aggressori.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbero anche due ragazze tra i giovani che hanno aggredito la giovane coppia. Uno dei ragazzi è rimasto anche ferito e portato al Pronto soccorso dove è stato medicato anche se le sue condizioni non sono gravi. La Squadra mobile di Palermo, guidata da Rodolfo Ruperti, sta analizzando tutte le videocamere di sorveglianza che si trovano in zona per potere ricostruire l'aggressione di ieri.

IL SINDACO "L'aggressione ad una coppia gay in via Maqueda rappresenta un atto vile che nulla ha a che vedere con il cambiamento culturale di una città che promuove, giorno dopo giorno, i diritti della persona. Questo episodio criminale ribadisce inoltre l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan. La politica non può più perdere tempo". Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo l'aggressione omofoba di ieri sera.