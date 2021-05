Revenge porn, riesumato il corpo di Tiziana Cantone. Si indaga per omicidio

La 31enne si sarebbe tolta la vita a causa della diffusione in chat di alcuni suoi video privati, ma la Procura di Napoli vuole vederci chiaro

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto la riesumazione del cadavere di Tiziana Cantone. La 31enne campana si sarebbe tolta la vita il 13 settembre del 2016 in una abitazione di Mugnano (Napoli) in seguito alla diffusione in chat di alcuni suoi video privati.

La riesumazione della salma della donna, che dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno, è stata disposta nell'ambito delle indagini aperte di recente che ipotizzando il reato di omicidio contro ignoti.

Il caso è stato riaperto a gennaio, dopo il ritrovamento di Dna maschile sulla sciarpa della ragazza, che era stata ritrovata morta con la pashmina legata al collo. La Procura aveva così aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando che Tiziana Cantone sia stata uccisa.

L'ipotesi era stata già avanzata dalla madre della giovane, Teresa Giglio, che chiedeva proprio la riesumazione della salma per eseguire l'autopsia mai effettuata. La donna, inoltre, in seguito ad alcuni accertamenti tecnici dei consulenti di parte civile, sostiene che cellulare e tablet della figlia siano stati manipolati, cancellando la memoria e inserendo in un secondo momento alcune fotografie.