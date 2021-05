Regioni a Governo: "In zona bianca anticipare tutte le aperture"

"Anticipazione delle riaperture delle attività per le quali è disposta la riapertura più avanti"

Di: Redazione Sardegna Live

"Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la riapertura in un momento successivo". Lo chiedono le Regioni al Governo, in un documento relativo alla sulla zona bianca.

Per questa fascia viene precisato il "superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività", fermo restando il rispetto degli obblighi sull'utilizzo delle mascherine e il "distanziamento per scongiurare gli assembramenti".

"Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle 'Linee guida per la riapertura delle attività'".