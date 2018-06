Studente di Calangianus muore annegato nel lago di Como

Lo studente potrebbe essere caduto in acqua mentre percorreva il lungolago

Di: Redazione Sardegna Live

Uno studente di Calangianus, il 22enne Antonio Pittorru, è morto annegato nelle acque del lago di Como ieri mattina, 2 giugno. Non sono ancora chiare le cause della disgrazia, ma l’ipotesi più accreditata è che il ragazzo sia caduto in acqua mentre percorreva il lungolago davanti a Villa Geno. Le testimonianze raccolte confermerebbero la dinamica.

Il giovane studiava a Milano, all'Accademia di Belle arti di Brera. La famiglia Pittorru è molto conosciuta e stimata a Calangianus e a Tempio. Il padre Paolo è funzionario del Banco di Sardegna e in passato era stato anche presidente della Pro loco e dirigente del Calangianus Calcio.