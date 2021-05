Roma. Voragine in strada inghiotte due auto parcheggiate

Un improvviso cedimento del manto stradale: non si registrano feriti

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina in via Zenodossio a Roma, zona Torpignattara, si è aperta una voragine che ha inghiottito al suo interno due automobili posteggiate a fianco al marciapiede.

I danni hanno provocato anche la rottura di tubature idriche con successivo allagamento di un garage sottostante. Sul posto uomini e mezzi della polizia locale e dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. La via è stata chiusa temporaneamente al transito dei veicoli e dei pedoni. Sul posto il personale di Acea ed Italgas per le riparazioni.