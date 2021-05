Funivia caduta sul Mottarone. I sogni spezzati di Silvia e Alessandro, fidanzati da 10 anni

Il procuratore: "Logica vorrebbe che si è spezzato il cavo e l'impianto frenante non ha funzionato, ma può anche essere il contrario. Lo dovranno stabilire i consulenti"

Di: Redazione Sardegna Live

Erano fidanzati da dieci anni Silvia Malnati, 27 anni, e Alessandro Merlo, di 29, entrambi di Varese, tra le vittime del crollo della funivia di Stresa. Silvia Malnati era impiegata nel negozio di cosmetica "Kiko" a Milano. Appassionati di natura, mare e montagna, erano partiti insieme per una gita fuori porta, forse la prima al termine del lungo anno di privazioni ed avevano scelto la montagna che si erge tra il Lago Maggiore e il Lago d'Orta.

"Abbiamo lavorato insieme 6 anni ma non eravamo solo colleghe, condividevamo tutto, anche molto del nostro tempo libero - ha raccontato Monica all’Ansa - Un gruppo di amiche che si conosceva da anni, lei era travolgente, sempre sorridente e sempre pronta a nuove avventure, proiettata sul futuro, l'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa, ci mancherà tantissimo".

"Sapevamo che questo per lei era solo un lavoro temporaneo per aiutarsi a pagare gli studi e che appena laureata avrebbe cercato altro - ha detto ancora l'ex collega - E così ha fatto ma abbiamo continuato a frequentarci, l'avevo sentita pochi giorni fa, e quando ieri sera tra noi amici ha cominciato a girare la voce che ci fossero lei e Alessandro tra le vittime non volevo crederci, non riesco ad aggiungere altro, è troppo terribile morire così ".

La tragedia, ipotesi di cavo tranciato e freni non funzionanti"Logica vorrebbe che si è spezzato il cavo e l'impianto frenante non ha funzionato, ma può anche essere il contrario. Lo dovranno stabilire i consulenti": lo ha detto il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, titolare dell'indagine sulla tragedia della funivia del Mottarone. Secondo la pm è da chiarire "se l'ente proprietario è la Regione o il Comune di Stresa". Si indaga anche per disastro colposo ipotesi di reato che si aggiunge all' omicidio plurimo colposo e alle lesioni colpose per il bimbo ferito.