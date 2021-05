Covid Italia. In centinaia in discoteca senza mascherina: locale chiuso

Le discoteche sono ancora chiuse in Italia

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

L'evento era presentato come un 'extra long brunch', dalle 12 alle 21, ma sembrava proprio una classica serata in discoteca. Ieri pomeriggio, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, i carabinieri sono intervenuti al club 'Sesto Senso', dopo alcune segnalazioni, e hanno dovuto chiuderlo: ignorava ogni disposizione in materia di contenimento del Covid. Al suo interno, riportano i carabinieri, c'erano un centinaio di persone, tutte assembrate e senza mascherina. Gli avventori stavano ballando nell’area estiva adibita a privée, senza il rispetto del distanziamento, con tanto di musica ad alto volume selezionata dal dj.

I carabinieri hanno identificato dodici persone dipendenti del locale al momento del controllo. All’intervento del primo equipaggio della radiomobile sono dovuti seguire altri rinforzi. Sono ancora in fase di identificazione tutti i clienti del locale che sono riusciti a dileguarsi poco prima dell’arrivo dei militari. Alla chiusura seguiranno le sanzioni per gli avventori e per il gestore del locale in attesa delle valutazioni da parte della Prefettura di Brescia. Al momento, le discoteche sono ancora chiuse in Italia.