Lite per una ragazza, 23enne accoltellato in strada

E' grave, arrestato un coetaneo

Di: Redazione Sardegna Live

La lite per una ragazza finisce a coltellate nelle strade di Roma. E' successo nella notte presso il quartiere San Lorenzo, in piena zona movida della Capitale, dove un ragazzo è stato colpito più volte con un coltello all'addome e al torace. E' ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Per l'aggressione è stato arrestato dalla polizia un coetaneo con l'accusa di tentato omicidio. Erano da poco passate le 23 quando è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti delle volanti, dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo.

Raccolte le descrizioni dei testimoni, la polizia ha avviato subito le ricerche individuando in breve tempo il presunto responsabile. Nei suoi pantaloni sarebbe stato trovato il coltello con cui avrebbe ferito la vittima. E' stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.