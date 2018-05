Aggrediscono studentessa e tentano di stuprarla in pieno centro, messi in fuga da un passante

Ad aggredire la giovane potrebbero essere stati due nordafricani

Di: Redazione Sardegna Live

Una studentessa britannica poco più che ventenne ha rischiato di essere stuprata a Milano, nella notte tra sabato e domenica, mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici.

Era circa l’una e mezza di notte quando la giovane è stata aggredita mentre camminava sul marciapiede in via De Amicis, parte della circonvallazione interna di Milano, tra l’università Cattolica e le Colonne di San Lorenzo.

È stata fermata, trascinata brutalmente, immobilizzata e spogliata da due uomini. Un passante, resosi conto di quando stava accadendo, è intervenuto mettendo in fuga i malintenzionati.

Secondo il racconto della ragazza, interrogata poi dalle forze dell’ordine, ad aggredirla potrebbero essere stati due nordafricani.

L’aggressione è avvenuta in uno dei luoghi di punta della movida meneghina. La studentessa, che studia a Milano da qualche mese, non ha riportato ferite e nonostante fosse sotto choc ha preferito tornare a casa la notte dell’aggressione stessa. L’indomani si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia.