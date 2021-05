Vaia: “Le vaccinazioni vanno fatte anche in vacanza”

Il direttore dello Spallanzani: "Non molliamo proprio ora!"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Vaccini anche durante le ferie? "La persona al centro, anche in vacanza. Mi raccomando, però , attenzione alle regole. Non molliamo proprio ora! Buongiorno Amiche ed Amici, mi fa piacere che si sta discutendo in concreto su come fare il vaccino a chi è in vacanza . Il tema non è politico (regioni che si mettono d’accordo tra di loro e le polemiche succedutesi). Il tema è di politica sanitaria". Lo scrive su Faebook il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia.

"Bisogna finalmente comprendere - ha aggiunto - che una sanità rinnovata, più efficiente e più efficace, che può uscire dalla pandemia, parte dal convincimento che è la persona al centro della organizzazione e non viceversa. Tutto si deve muovere per incentivare e promuovere la salute dei cittadini".

"Quindi ribadisco - ha scritto Vaia - le vaccinazioni vanno fatte anche in vacanza, negli aeroporti e nei luoghi dove si tengono raduni culturali , sportivi ed i grandi concerti. Favoriamo la persona, sempre più al centro della nostra attenzione".