Mondo Convenienza sostituisce chi sciopera: "24 lavoratori e 12 furgoni da Cagliari a Milano"

Filt: "L'iniziativa di sostituzione dei lavoratori in sciopero configurerebbe un comportamento antisindacale"

Di: Redazione Sardegna Live

"I lavoratori in sciopero a San Giuliano Milanese sostituiti da quelli di Cagliari: così il gruppo Mondo Convenienza pensa di affrontare la mobilitazione che ha portato la Filt di Cagliari a inviare all'azienda una lettera di diffida". E' quanto si legge in una nota della sigla sindacale che denuncia: "24 lavoratori e 12 furgoni che operano nel deposito di Cagliari-Elmas dovrebbero partire domani per svolgere il lavoro dei dipendenti della cooperativa che opera nel milanese. Il periodo della trasferta non è definito perché legato allo sciopero proclamato dalla Filt lombarda sino alla soluzione della vertenza".

"Una simile iniziativa di sostituzione dei lavoratori in sciopero configurerebbe un palese comportamento antisindacale sanzionabile a norma di legge", denuncia la segretaria Filt Cgil Cagliari Massimiliana Tocco che, dopo la lettera di diffida, attende "immediate disposizioni di revoca della trasferta".

Sulla vicenda interviene anche la deputata sarda del Pd e presidente della Commissione Lavoro della Camera Romina Mura. "Sarebbe gravissimo - commenta - avere la conferma che il gruppo Mondo Convenienza sta ponendo in atto dei comportamenti antisindacali: per fare chiarezza su quanto viene riferito accadere tra Cagliari e Milano lunedì presenterò un'interrogazione urgente in commissione Lavoro".

"Questo è il momento in cui è necessaria la massima vigilanza sul rispetto scrupoloso dei diritti dei lavoratori - prosegue la deputata dem - perché la crisi li rende particolarmente esposti a situazioni di debolezza e a pressioni. E' quindi importante che comportamenti anomali o gestioni irregolari di legittime vertenze sindacali siano tempestivamente segnalati ed eventualmente ricondotti negli argini della correttezza e del rispetto delle regole".