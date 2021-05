Da Lunedì tutta Italia torna gialla: Speranza firma l'ordinanza

Numeri sempre più confortanti nel Paese: per la prima volta da ottobre ricoveri sotto 10mila

Di: Giammaria Lavena

Da lunedì prossimo, 24 maggio, tutte le Regioni e le Province Autonome verranno classificate in area gialla. Il ministro Speranza firma una nuova ordinanza. Ieri sono stati 5.218 i nuovi positivi al coronavirus con 218 vittime.

I ricoverati sono scesi sotto quota 10mila per la prima volta da ottobre. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva. Il tasso di positività è dell'1,9%.

Draghi annuncia: "L'Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo green pass nazionale". Nel Lazio open day aperto agli over 35 nel weekend.