Berlusconi seriamente malato, la corte decide su eventuale stralcio

È quanto stabilito dal collegio presieduto dal giudice Marco Tremolada nel filone milanese del Ruby ter

Di: Redazione Sardegna Live

Nel processo Ruby ter la Procura ha chiesto che la posizione di Silvio Berlusconi venga stralciata temporaneamente da quella degli altri imputati, perché "crediamo assolutamente che sia seriamente malato e affetto da patologia severa, e questo dicono i certificati medici e le consulenze".

Ok alla richiesta dalla difesa dell'ex premier che secondo i suoi legali è "costantemente monitorato a casa", in "degenza domiciliare" e viene descritto come un soggetto deperito, non in buone condizioni.

La discussione fra 7 giorni.