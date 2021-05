Shopping, turismo e tanto altro: la realtà virtuale diventa protagonista anche nello svago

Come funziona la realtà virtuale?

Di: Redazione

Quella della realtà virtuale è una delle tecnologie più rivoluzionarie introdotte negli ultimi anni, un sistema capace di creare nuovi scenari e nuove dimensioni in cui muoversi proprio come nel mondo reale. Inizialmente utilizzata soprattutto per scopi di ricerca e sicurezza, la realtà virtuale è pian piano entrata anche nel campo dell'intrattenimento e delle attività di svago più disparate, migliorando e semplificando l'esperienza complessiva per gli utenti anche sul web.

Come detto, la realtà virtuale trova oggi applicazione in tantissimi campi differenti, agevolando per esempio le attività di studio e ricerca medica, così come le simulazioni militari e di sicurezza, andando a riprodurre degli scenari altamente realistici senza, tuttavia, creare rischi di alcun genere per persone e cose. Il funzionamento di questa tecnologia è piuttosto semplice: indossando un apposito visore, infatti, l'utente può visualizzare lo scenario virtuale e muoversi al suo interno, proprio come accade nella realtà. Nasce proprio da questo dualismo l'espressione "realtà virtuale", che coniuga due concetti apparentemente lontani unendoli in un unico contenitore in grado di far vivere esperienze nuove ed entusiasmanti.

Partendo dai primi esperimenti di successo, riservati come visto a settori molto particolari, la realtà virtuale è infatti divenuta ben presto anche uno strumento di svago e intrattenimento, che oggi consente di usufruire di servizi molto utili nel campo dello shopping o di entrare in prima persona nelle ambientazioni fantasy dei videogame più amati: in questo senso, la tecnologia VR può essere considerata una delle nuove frontiere del divertimento, un passaggio imprescindibile che cambierà molte nostre attività quotidiane.

Realtà virtuale e gioco: quali applicazioni

Il settore dei videogame è stato uno dei primi a investire sulla realtà virtuale, puntando su questo interessantissimo strumento per poter offrire esperienze più coinvolgenti agli appassionati. Sono diverse le tipologie di gioco che oggi si avvalgono della realtà virtuale per venire incontro ai bisogni degli utenti: basti pensare ai molti titoli MOBA e fantasy che permettono di diventare protagonisti a 360 gradi degli scenari di gioco, così come a quelli di sport, nei quali la discesa in campo o in pista non è più una semplice questione di joypad ma coinvolge in tutto e per tutto il giocatore.

Grande interesse verso la realtà virtuale è stata mostrato anche dai portali di casino, che hanno voluto sfruttare questa opportunità per proporre non più solo un catalogo di giochi da tavolo, ma anche per portare i singoli utenti all'interno di una vera e propria sala, che se pur virtuale contiene tutti gli elementi di fascino dei casino reali.

Molti casino digitali, come quelli censiti da Casinos.it per esempio, mettono a disposizione opzioni di questo genere per partecipare a tavoli singoli e tornei di blackjack e poker, ma anche per sedersi virtualmente di fronte alle slot machine o puntare sul proprio numero fortunato alla roulette. Insomma, un vero e proprio mezzo per entrare in prima persona in un casino senza dover viaggiare!

Le opportunità della realtà virtuale per il turismo

Anche il settore turistico ha ottenuto grandi vantaggi dall'introduzione della realtà virtuale. Con questa tecnologia è infatti oggi possibile accedere a numerosi luoghi di interesse, come musei, aree archeologiche, pinacoteche e tanto altro, semplicemente indossando un visore e muovendosi come se si fosse sul posto.

Questa opzione, che ha mostrato ancor di più tutte le sue potenzialità in questi mesi di pandemia, chiusure e spostamenti molto limitati, è molto apprezzata anche per avvicinare tutte le fasce di utenza all'arte e alla cultura, tanto da essere considerata un importante strumento per migliorare l'inclusività e l'accessibilità. Non solo, con la realtà virtuale spazio anche alla scoperta di luoghi altrimenti impossibili da visitare, come le antiche città ricostruite in 3D, come accade per esempio sul portale joyofrome.it.

La realtà virtuale per migliorare e semplificare lo shopping

A trarre vantaggio dalla realtà virtuale è anche il mondo dello shopping online, che alle caratteristiche dell'e-commerce sempre più spesso aggiunge servizi e opzioni un tempo riservate al commercio fisico. I primi esperimenti in tal senso stanno rendendo possibile la prova di capi di abbigliamento, accessori e make up, ma anche percorsi tra reparti e scaffali, una frontiera quest'ultima che potrebbe rendere ancora più diffusa la spesa alimentare online con consegna a domicilio.

Come visto, le applicazioni della realtà virtuale sono davvero numerose e in continuo divenire: non è difficile, dunque, immaginare un futuro in cui questa tecnologia agevolerà gran parte delle nostre attività quotidiane, rendendole più semplici, accessibili e, perché no, divertenti.