Figliuolo frena: “Programmarle le vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale"

E, intanto, il Commissario striglia le Regioni: “Facile farsi prendere dalla propaganda, dire apro questa categoria o un'altra”

Di: Redazione Sardegna Live

Vaccini in vacanza? Il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo frena sulle proposte avanzate da alcune Regioni su ipotetiche vaccinazioni in spiaggia o fughe in avanti sui giovani. La soluzione al momento è quella di "programmare le vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale", secondo le norme per il green pass stabilite dal decreto, e proseguire secondo i piani facendo ogni sforzo per mettere in sicurezza gli over 60 e i fragili, molti dei quali mancano ancora all'appello. Con le varianti e metà del pianeta ancora in piena emergenza, il vertice sull'Africa rilancia la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini.

IL MESSAGGIO AI GOVERNATORI "Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui si deve tenere la barra dritta. Invito le Regioni a seguire in maniera armonica e ordinata il piano. È facile farsi prendere dalla propaganda, dire 'apro questa categoria o un'altra', ma se non mettiamo in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, peggio ancora in intensiva e peggio ancora di morire, non ne usciamo più", ha detto chiaramente Figliuolo.

