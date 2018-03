Cancellato il volo Parma-Cagliari: decine di emigrati sardi non possono tornare a votare

Il volo Ryanair sarebbe dovuto partire dalla cittadina emiliana questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Decine di sardi residenti in Emilia e altre regioni del Nord Italia hanno dovuto rinunciare a rientrare nell'isola per votare come da programma. Il volo Ryanair da Parma a Cagliari con partenza prevista alle ore 9,30 di questa mattina, infatti, è stato cancellato.

In un intervista a L'Unione Sarda, uno dei viaggiatori in attesa del volo racconta: "È successo che poco prima della partenza ci è stato comunicato che c'erano problemi. Il nostro volo proveniva dalla Sardegna, a Parma avrebbe dovuto scaricare i passeggeri e caricare noi. Ma, a quanto ci hanno detto, in pista c'era troppa nebbia, quindi l'aereo sarebbe stato dirottato su Bologna".

"Hanno detto che stavano preparando un bus, per consentirci di raggiungere Bologna. Saremmo decollati in forte ritardo, ma almeno saremmo decollati. Invece, dopo un po', è arrivata una nuova comunicazione: il volo in arrivo sarebbe atterrato a Bologna e poi avrebbe raggiunto Parma per far salire a bordo noi. Alle 11 - conclude il racconto - ci hanno detto che non ci sarebbe stato nessun volo: cancellato definitivamente".

Stando al racconto del viaggiatore: "L'alternativa era pagare 240 euro per un altro volo successivo, che, tra l'altro, è andato esaurito immediatamente. Risultato: io e quasi tutti abbiamo rinunciato a partire".