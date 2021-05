Il padre di Scamacca danneggia le auto con una spranga a Trigoria, denunciato

Danni e minacce presso il centro sportivo della Roma, il padre del calciatore nei guai

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram Scamacca

Attimi di paura ieri a Trigoria, dove verso le 19.30 Emiliano Scamacca (papà di Gianluca) ha raggiunto il centro sportivo armato di spranga danneggiando vistosamente le auto di alcuni dirigenti della Roma. Grosso spavento anche per gli atleti del settore giovanile giallorosso che si stavano allenando proprio in quel momento.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha scongiurato conseguenze ancora più spiacevoli. Il papà di Scamacca, secondo quanto emerso, era fuori di sé e avrebbe rivolto numerose minacce ai presenti.

Il figlio dell'uomo, calciatore professionista classe '99, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, prima di trasferirsi nel 2015 al Psv Eindhoven (Olanda).

Non è chiaro il motivo del folle gesto. Scamacca è stato accompagnato dagli agenti in ospedale e poi denunciato per danneggiamenti.