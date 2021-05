Da giugno sei regioni in zona bianca, anche la Sardegna

Distanze e mascherina, ma nessun coprifuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 1° giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca. Dal 7 giugno toccherà anche ad Abruzzo, Veneto e Liguria. E' quanto emerge dalla cabina di regia tenutasi a Palazzo Chigi nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio.

Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (distanze, mascherine e sanificazione delle mani) e non c’è nessun coprifuoco.

Sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, dovrebbero rimanere comunque chiuse anche nelle regioni bianche.

Fino a ora la Sardegna è stata l'unica regione italiana ad essere entrata in zona bianca. Raggiunse la fascia migliore il 1° marzo per precipitare improvvisamente in zona rossa poco più di un mese più tardi, il 9 aprile. Da lì lunghe e difficili settimane di lockdown e poi un lento ritorno verso numeri meno allarmanti.