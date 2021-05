Ricciardi: chi vaccinato indossi mascherina con chi non lo è

Lo ha detto il presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica

Di: Redazione Sardegna Live

"Due persone vaccinate, che hanno avuto la copertura, possono non indossare la mascherina. Per tutti gli altri sì. Se una persona vaccinata è in presenza di persone non vaccinate è bene che la porti, a protezione delle persone non vaccinate". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica.

Ricciardi ha anche sottolineato che "si sta ragionando su quali sono i parametri migliori per guidare questa nuova fase, che prevede una bassa letalità e una ridotta circolazione del virus. Nel passato si era molto attenti perché c'erano tante persone vulnerabili e nel momento in cui il virus circolava molto era sicuro che ci sarebbero stati tanti morti. In questo momento la decisione non è presa, però si può cominciare a guardare ad altri indicatori". "Se si basano le decisioni sulle evidenze scientifiche - ha quindi rilevato l'esperto - può essere evitato tutto, se invece vengono basate sulla pancia o sull'irrazionalità, come è stato in alcuni Paesi e in alcune nostre aree del Paese è chiaro che poi si paga un prezzo".