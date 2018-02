Tragedia a Roma: militare in servizio si spara nel bagno della metro

Era in servizio assieme a due colleghi

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza, una Beretta calibro 92, alla stazione nel bagno della metro Barberini a Roma.

La vittima è un militare di 29 anni di Taranto, lascia una moglie e un bambino di tre anni.

Il caporal maggiore del Reggimento Bersaglieri era in servizio dalle 7 assieme a due colleghi nell'ambito dell'operazione ‘Strade Sicure’.

Sono in via di accertamento le cause che hanno portato il militare a togliersi la vita.