Vacanze estive europee

L'Europa è sempre una scelta vincente!

Di: Redazione

Che tu sia un tipo da feste in spiaggia, da attività avventurose nella natura, o da immersione totale nell'arte e nella cultura, l'Europa è sempre una scelta vincente! Sempre più viaggiatori, esperti e non, scelgono le mete europee per le loro vacanze. La ragione è molto semplice: questo continente offre una varietà di paesaggi e di culture talmente unica nel suo genere da mettere d'accordo anche i più indecisi. Se stai ancora pensando a dove trascorrere le tue vacanze estive, sei nel posto giusto. Ecco due suggerimenti per degli itinerari estivi per niente banali, che daranno una svolta alla tua estate.

Immersione totale nella natura

Se ii piace la natura, la Svezia conta una delle aree naturali più affascinanti del mondo: Höga Kusten. Estendendosi per oltre 1400 chilometri sul Golfo di Botnia, comprende una grande quantità di isole, colline, laghi e due parchi nazionali. Inoltre, è riconosciuta come Patrimonio dell’UNESCO. Qui potrai godere di deliziosi piatti tipici e, perché no, delle nicotine pouches. Se vogliamo rimanere in tema di parchi nazionali, non puoi perderti la natura incontaminata del Parco Nazionale di Tejo, in Finlandia. I panorami mozzafiato, caratterizzati dalla presenza di laghi, foreste, paludi e coste, saranno il luogo perfetto dove rilassarsi o cimentarsi in escursioni e altre attività all'aria aperta.

Un giro per le spiagge

In cima alla classifica della Foundation for Environmental Education, che ogni anno assegna alle località europee più meritevoli la prestigiosa bandiera blu, ci sono le splendide spiagge spagnole, come Las Vistas e Voramar. Sono davvero perfette per una vacanza all'insegna del relax. Anche la Francia, con una lunga lista di spiagge insignite del prestigioso riconoscimento, si fa spazio tra le mete estive europee più gettonate. Oltre alla famosissima Costa Azzurra, ti segnaliamo un angolo di paradiso chiamato Les Sables-d'Olonne. Qui possibile optare non solo per l'omonima stazione balneare, ma anche per il parco divertimenti, il casinò e lo zoo.