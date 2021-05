Covid, Garavaglia: "Il coprifuoco ha i giorni contati"

"Ci auguriamo che si possa dare il messaggio che dai primi di giugno non ci sia più"

Di: Giammaria Lavena

"Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l'emergenza, non per un periodo sereno, con un'Italia in giallo". Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, stasera a Genova per un incontro con il presidente della Giunta regionale, Giovanni Toti, e le categorie del turismo.

"Credo che il coprifuoco abbia i giorni contati: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci sia più", ha proseguito.

"Il tema della ripartenza è stato quello più importante. Credo avremo un'estate positiva, più dello scorso anno. Un'estate migliore non perché siamo ottimisti - ha concluso -, ma perché abbiamo l'ottimismo ragionevole dei numeri. Italia è di un bel giallo sole, con la Valle d'Aosta che, a breve, sarà come il resto d'Italia".