Meteo. Sarà il freddo a tenere banco almeno fino a giovedì

Previste precipitazioni a carattere nevoso sulla Sardegna

Continua a far freddo sull'Italia. I venti di Bora e Grecale che soffiano sulle nostre regioni portano molte nubi sui versanti adriatici centro-meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il tempo continuerà a rimanere un po' instabile su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, localmente sulla Sardegna.

Le precipitazioni che si potranno verificare su queste regioni potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari, se non occasionalmente anche in pianura. Ma sarà il freddo a tenere banco almeno fino a giovedì. Temperature notturne sottozero in pianura su tutto il Nord e su alcuni settori delle regioni tirreniche, valori massimi non più alti di 5/6° al Nord, fino a 9/10° al Centro e sui 12/13° al Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da venerdì le temperature subiranno un repentino aumento di quasi 5/6° su tutte le regioni; ecco che i valori notturni in pianura saliranno ovunque sopra lo zero, mentre quelli massimi al Nord si avvicineranno ai 10°, li supereranno di 4/7° al Centro-Sud.

In anteprima, il direttore Sanò propone la tendenza per Natale e Santo Stefano: cielo spesso coperto al Nord, Umbria, Lazio e Toscana e con occasionali piovaschi, più soleggiato al Sud.