“Violenza e dintorni. Riconoscerla, prevenirla, combatterla”. Se ne parla online

Questo pomeriggio dalle 17 alle 19 in diretta web sulla piattaforma ZOOM, organizzata dalla Sezione Barese del PASFA (Associazione per l'Assistenza Spirituale alle Forze Armate) sotto l'Alto Patrocinio dell'Ordinariato Militare per l'Italia, si terrà il "focus" sul tema “Violenza e dintorni. Riconoscerla, prevenirla, combatterla”.

Tra i relatori anche l’avvocato penalista Gianfranco Piscitelli, esperto in Criminologia ed indagini difensive, nonché responsabile per la Sardegna dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, presidente di Penelope Sardegna e vice presidente di Sole & Luna.

Per seguire in diretta la videoconferenza si può cliccare su questo link: https://zoom.us/j/92574447963... (ID riunione: 925 7444 7963 - Passcode: Bari)