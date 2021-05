Covid: folla e assembramenti, chiusure in zone movida Roma

Caos da Trastevere a San Lorenzo, interventi anche in via del Corso

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia locale di Roma è intervenuta nel pomeriggio per assembramenti e chiusure di strade e piazze nel centro e in diverse zone della capitale.

Le pattuglie sono state impegnate in particolare nel Centro Storico, soprattutto nella zona del Tridente, dove si sono concentrati i principali interventi già dalla tarda mattinata.

Nel pomeriggio vigilanza rafforzata anche in alcune zone della movida come Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, con gli agenti che stanno procedendo a chiusure temporanee, per far defluire la folla.